Астролог Марина Скади предупредила украинцев о важном периоде

Так, на своей странице в Facebook она отметила, что в течение 19 января – 18 февраля главными мотивами будет стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.

Скади посоветовала быть осторожнее в реализации своих необычных и нестандартных планов, проектов.

Люди, которые привыкли основательно продумывать свои действия, в период с 19 января по 18 февраля получат возможность полностью обновить свою жизнь и достичь очень высокого уровня. Но чтобы это произошло, придется приложить максимум усилий и стремлений познавать что-то новое.

Популярные статьи сейчас

Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."

71-летняя Алла Пугачева не сдержала слез перед камерами, что случилось с примадонной: "Это старческое..."

Сочная Кухар из "Танців з зірками" в купальнике показала все свое великолепие: "В мой день рождения..."

Дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное"

Звезду "1+1" Таран экстренно убрали из эфиров, что произошло с любимицей зрителя: "Мы не встретимся..."
Показать еще

По словам астролога, Водолей – знак воздушной стихии, он помогает людям реализовывать их мечты. В то же время Сатурн и напряженный аспект с Ураном дает глобальную политическую нестабильность.

украинцы, карантин, локдаун

"В этот период объединяет общий интерес, важна ментальная энергия, а не психическая. Попытки оказать давление на других людей превращаются в протест с их стороны, революции, сопротивление, борьбу за независимость и равенство", – отметила Скади.

При этом движение Солнца по Водолею – наступает лучшее время для налаживания дружеских связей и совместных предприятий в группе единомышленников.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.