Астролог Марина Скади предупредила украинцев о важном периоде

Так, на своей странице в Facebook она отметила, что в течение 19 января – 18 февраля главными мотивами будет стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.

Скади посоветовала быть осторожнее в реализации своих необычных и нестандартных планов, проектов.

Люди, которые привыкли основательно продумывать свои действия, в период с 19 января по 18 февраля получат возможность полностью обновить свою жизнь и достичь очень высокого уровня. Но чтобы это произошло, придется приложить максимум усилий и стремлений познавать что-то новое.

По словам астролога, Водолей – знак воздушной стихии, он помогает людям реализовывать их мечты. В то же время Сатурн и напряженный аспект с Ураном дает глобальную политическую нестабильность.

"В этот период объединяет общий интерес, важна ментальная энергия, а не психическая. Попытки оказать давление на других людей превращаются в протест с их стороны, революции, сопротивление, борьбу за независимость и равенство", – отметила Скади.

При этом движение Солнца по Водолею – наступает лучшее время для налаживания дружеских связей и совместных предприятий в группе единомышленников.

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