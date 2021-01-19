Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли проводить время на свежем воздухе, пребывая на самоизоляции

Как передает Politeka.net, разъяснение медик дал на своей страничке в Instagram.



В рубрике "Вопрос-ответ" Комаровский часто отвечает подписчикам на вопросы. На этот раз мужчина поинтересовался, "Что вреднее для здоровья — сидеть дома, чтобы не встретиться с коронавирусом, или все же выходить на прогулки с риском заразиться от других людей?".



По словам доктора, ограничивать прогулки не стоит.

"Это неправильно. Но я все же надеюсь, что вы понимаете элементарные вещи: прогулка — это не стоять на улице в очереди за пивом, прогулка — это гулять на свежем воздухе, двигаться. Причем двигаться не в толпе, а среди деревьев — в парке, лесу, по набережной", - отметил Комаровский.

Также он подчеркнул, что во время пребывания на улице стоит ограничить контакт с людьми.



"В общем, если прогулка — это свежий воздух, но не люди вокруг, то гуляйте на здоровье. И гуляйте так как можно дольше — это очень полезно", - подытожил доктор.

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