Доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли проводить время на свежем воздухе, пребывая на самоизоляции
Как передает Politeka.net, разъяснение медик дал на своей страничке в Instagram.
В рубрике "Вопрос-ответ" Комаровский часто отвечает подписчикам на вопросы. На этот раз мужчина поинтересовался, "Что вреднее для здоровья — сидеть дома, чтобы не встретиться с коронавирусом, или все же выходить на прогулки с риском заразиться от других людей?".
По словам доктора, ограничивать прогулки не стоит.
"Это неправильно. Но я все же надеюсь, что вы понимаете элементарные вещи: прогулка — это не стоять на улице в очереди за пивом, прогулка — это гулять на свежем воздухе, двигаться. Причем двигаться не в толпе, а среди деревьев — в парке, лесу, по набережной", - отметил Комаровский.
Также он подчеркнул, что во время пребывания на улице стоит ограничить контакт с людьми.
"В общем, если прогулка — это свежий воздух, но не люди вокруг, то гуляйте на здоровье. И гуляйте так как можно дольше — это очень полезно", - подытожил доктор.
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."
Покинувший Украину Влад Яма из "Танців з зірками" показал, где теперь живет: "За секунды все меняется..."
71-летняя Алла Пугачева не сдержала слез перед камерами, что случилось с примадонной: "Это старческое..."
Сердитый Эллерт отчитал "Холостячку" Мишину на публике, кадры перепалки: "Минус пятнадцать..."
Скандалом обернулся финал "Холостяка", такого еще не было: "Все участницы отказались..."
Напомним, что доктор Евгений Комаровский раскрыл всю правду о ПЦР-тестах и КТ для проверки коронавируса.
Как сообщала Politeka, Евгений Комаровский высказал свое мнение касательно окружения Владимира Зеленского.
Также Politeka писала, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в Украине.