Ушел из жизни бывший ведущий информационной программы "Время" Игорь Выхухолев

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила его дочь Мария на своей страничке в Facebook.

"Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за все", - говорится в сообщении.

В российских СМИ сообщают, что причиной смерти телеведущего стали проблемы с сердцем.

Телеведущий скончался вчера вечером, спустя меньше недели после своего дня рождения. 15 января ему исполнилось 66 лет.

Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ с 1992 по 1996 год, а также вел информационные программы.

В 2005 году он получил должность шеф-редактора ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ «Первого канала».

В сети также выразили соболезнования в связи с уходом легендарного телеведущего.

"Любимый ведущий моего детства", "Любимый телеведущий! Вечная память! Мои соболезнования!", "Наши искренние соболезнования. 3 года работали в одной комнате - только добрые воспоминания", "Очень жаль... Хороший был ведущий", - писали в комментариях под постом Марии.

Напомним, что ушел из жизни легендарный режиссер Виктюк: что он говорил об Украине и Донбассе.

Как сообщала Politeka, Галкин не сдержал скорби после трагической потери, эмоциональное фото: «Светлая память моему…».

Также Politeka писала, что в сети скандально отреагировали на трагедию с Виктюком.











