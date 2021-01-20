Ушел из жизни бывший ведущий информационной программы "Время" Игорь Выхухолев
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила его дочь Мария на своей страничке в Facebook.
"Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за все", - говорится в сообщении.
В российских СМИ сообщают, что причиной смерти телеведущего стали проблемы с сердцем.
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Телеведущий скончался вчера вечером, спустя меньше недели после своего дня рождения. 15 января ему исполнилось 66 лет.
Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ с 1992 по 1996 год, а также вел информационные программы.
В 2005 году он получил должность шеф-редактора ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ «Первого канала».
В сети также выразили соболезнования в связи с уходом легендарного телеведущего.
"Любимый ведущий моего детства", "Любимый телеведущий! Вечная память! Мои соболезнования!", "Наши искренние соболезнования. 3 года работали в одной комнате - только добрые воспоминания", "Очень жаль... Хороший был ведущий", - писали в комментариях под постом Марии.
Напомним, что ушел из жизни легендарный режиссер Виктюк: что он говорил об Украине и Донбассе.
Как сообщала Politeka, Галкин не сдержал скорби после трагической потери, эмоциональное фото: «Светлая память моему…».
Также Politeka писала, что в сети скандально отреагировали на трагедию с Виктюком.