Астролог Влад Росс рассказал, как дата 21 января 2021 года может повлиять на будущее человека



Своим комментарием специалист поделился с "Апострофом".

По его словам, 21 2021 является счастливым числом и в этот день можно загадать желание, которое обязательно сбудется.

"21 - это счастливая цифра. 3 раза по 7, 7 раз по 3. Три - это Великая Троица (Отец, Сын и Святой Дух), семь - это Седмица. 21 - это божественная цифра. Очень удачливое число", - поделился астролог.

Росс подчеркнул, что в этот день можно смело начинать новое дело или заключать брак, поскольку все задуманное вами непременно сбудется.

Астролог советует 21 января загадывать желание. Лучше всего это делать в 15:21. Можно загадать желание и вечером в 21:21.



Ранее мы писали что согласно прогнозам астролога Влада Росса, 2021 год станет особенно удачным для знаков Воздуха - Весов, Водолеев и Близнецов.



По его прогнозам в этом году везет знакам Воздуха. Суперклассный период наступает для Водолеев, Близнецов и Весов. Они смогут сполна удовлетворить свои амбиции.

Планы смогут благополучно реализоваться, но продумывать все это надо заранее. Кроме того, они будут купаться во внимании противоположного пола.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.











