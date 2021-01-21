Голливудская актриса Анджелина Джоли умеет показать пикантный образ даже в простой одежде

Безупречный стиль Анджелины Джоли поражает своей красотой и изысканностью каждого фаната, ведь артистка не привыкла скрываться от камер. В повседневной жизни и во время рекламных фотосессий актриса также не изменяет себе и выбирает хоть и лаконичные, но довольно примечательные наряды.

Знаменитость известна своей деятельностью как посол доброй воли ООН и активно занимается благотворительной деятельностью, защищая права жителей стран третьего мира, также она поражает актерским мастерством в различных фильмах и раньше постоянно снималась в фотосессиях. Сейчас звезда посвящает себя детям.

На фан-аккаунтах любят делиться лучшими кадрами Джоли с разными образами. Одним из таких стал снимок с актрисой, позирующей в серой кофте и совсем не скрывающей достоинства фигуры под одеждой: открытое декольте, стройные ноги и аккуратная прическа покорили фанатов.

В стиле актрисы много монохромных образов, которые отличаются простотой, минимализмом и отсутствием излишнего декора и украшений и этот был не исключением:

«Что ты делаешь, женщина-мечта?; где только бог создал ее; по-прежнему великолепна;Я скучаю по тебе так сильно😢 не хватает ваших ролей😢; Ты мое сердце биение; Очень хорошо!!!; Как же она прекрасна😍😘👍; Красивая женщина; Просто элегантно!; Конечно же жарко !!; Великолепный момент ❤».

Также на одном из фан-аккаунтов Джоли появилось довольно грустное фото, под которым поклонники начали размышлять, как изменилась звезда за эти годы и нет ли у нее депрессии.

«Это просто плохое настроение? Или это депрессия?» - сказано на фан-странице. Вот что пишут в сети:

«Депрессия, если мы не будем осторожны с ней, она может заставить нас покончить с собой; грусть, усталость; Вероятно, она думает о «другой стороне» того, что говорится в данный момент; Какая разница, ты по-прежнему великолепна !! смешно; Есть ли на свете что-нибудь прекраснее? Я отвечу. Нет; Это просто ОНА !!!! Без эффектов. Она не девушка. Симпатичная женщина, но ей уже за 40!».

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