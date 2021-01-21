Супруги с Винничины воспитывают 15 детей

Как передает Politeka.net, удивительную историю украинской семьи рассказали "Сільські новини" в Facebook.

Семья Бородулиных с Крижополя празднует пополнение - у них родилась двойня. Девочек назвали Адель и Анита.

"Двойное счастье, двойная радость – и теперь в семье уже пятнадцать деток! Именно так - двойное счастье, двойная радость - пришли в эти красивые новогодние дни в семью Виталия Александровича и Елены Григорьевны Бородулиных: у них родились двойняшки девочек – Адель и Анита", - говорится в сообщении.

Отец семейства занимается предпринимательством, а мама заботится о большой семье дома.

Украинцы порадовались за соотечественницу и поддержали ее ободряющими комментариями под постом.
"Дай Бог здоровья и терпения!! Молодцы!", "Поздравляем такую невероятно прекрасную семью. Божьего благословения! Счастья вам, мира, мира, любви, выдержки, силы, мужества, радости, здоровья и всего наилучшего!", "Искренние поздравления! Хорошая семья, счастливые родители!", - писали в сети.

Напомним, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов: "без мамы осталось четверо детей", детали трагедии.

Как сообщала Politeka, пациент зверски избил беременную женщину-врача, видео.

Также Politeka писала, что из-за застолья в роддоме оборвались жизни матери и младенца.

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