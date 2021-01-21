Супруги с Винничины воспитывают 15 детей







Семья Бородулиных с Крижополя празднует пополнение - у них родилась двойня. Девочек назвали Адель и Анита.



"Двойное счастье, двойная радость – и теперь в семье уже пятнадцать деток! Именно так - двойное счастье, двойная радость - пришли в эти красивые новогодние дни в семью Виталия Александровича и Елены Григорьевны Бородулиных: у них родились двойняшки девочек – Адель и Анита", - говорится в сообщении.

Отец семейства занимается предпринимательством, а мама заботится о большой семье дома.



Украинцы порадовались за соотечественницу и поддержали ее ободряющими комментариями под постом.

"Дай Бог здоровья и терпения!! Молодцы!", "Поздравляем такую невероятно прекрасную семью. Божьего благословения! Счастья вам, мира, мира, любви, выдержки, силы, мужества, радости, здоровья и всего наилучшего!", "Искренние поздравления! Хорошая семья, счастливые родители!", - писали в сети.