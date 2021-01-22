Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, понежилась на солце в небесно-голубом бикини

Пышнотелая модель с эффектной внешностью привыкла получать комплименты каждый раз, когда публикует новые снимки. Девушка не только умеет привлечь внимание к себе при помощи кадров в бикини, но и мастерски скрывает следы фотошопа на новых фото.

Многие отмечают, что фигура Анастасии очень сильно изменилась, а непропорциональные достоинства явно говорят о том, что девушка посещала хирурга и не раз. К тому же, Квитко сильно ретуширует кадры, чтобы ее кожа выглядела безупречно и роскошно.

В небесно-голубом мини-бикини девушка понежилась на солнце и показала в очередной раз достоинства, повернувшись к камере полубоком.

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«Ты такая хорошая; Хороший самый четкий бикини; Вы - искушение женщины. Какая красота Рррррр; Теперь в другую сторону нашептало ..; синий рай, ломает гравитацию ...; Очень много работы по кузову ...; Почему песок изогнут ???; Удивительно🔥🔥; крошка с великолепным телом .... 💯; идеальная красота».

На фан-аккаунтах нередко публикуют удачные снимки модели, демонстрирующей пляжные луки. Шестой размер бюста, как видно на фото, едва прикрыт мини-бикини персикового оттенка, тогда как волосы звезда оставляет распущенными, а на лицо наносит легкий макияж.

Внешний вид модели удивил пользователей сети, которые были изумлены тем, что Анастасия выглядит, как кукла.