Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, понежилась на солце в небесно-голубом бикини
Пышнотелая модель с эффектной внешностью привыкла получать комплименты каждый раз, когда публикует новые снимки. Девушка не только умеет привлечь внимание к себе при помощи кадров в бикини, но и мастерски скрывает следы фотошопа на новых фото.
Многие отмечают, что фигура Анастасии очень сильно изменилась, а непропорциональные достоинства явно говорят о том, что девушка посещала хирурга и не раз. К тому же, Квитко сильно ретуширует кадры, чтобы ее кожа выглядела безупречно и роскошно.
В небесно-голубом мини-бикини девушка понежилась на солнце и показала в очередной раз достоинства, повернувшись к камере полубоком.
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«Ты такая хорошая; Хороший самый четкий бикини; Вы - искушение женщины. Какая красота Рррррр; Теперь в другую сторону нашептало ..; синий рай, ломает гравитацию ...; Очень много работы по кузову ...; Почему песок изогнут ???; Удивительно🔥🔥; крошка с великолепным телом .... 💯; идеальная красота».
На фан-аккаунтах нередко публикуют удачные снимки модели, демонстрирующей пляжные луки. Шестой размер бюста, как видно на фото, едва прикрыт мини-бикини персикового оттенка, тогда как волосы звезда оставляет распущенными, а на лицо наносит легкий макияж.
Внешний вид модели удивил пользователей сети, которые были изумлены тем, что Анастасия выглядит, как кукла.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов