Популярный российский певец, солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков удивил провокационными образами в новом клипе

Как передает Politeka.net, в сети появился новый клип группы, которая была безумно популярна в конце 1990-х годов. В клипе на песню «ТанецПОП» постаревший и располневший Жуков решился на смелые перевоплощения.

Сначала артист изображал примерного семьянина, после чего его якобы засосало в ТикТок, где начали твориться странные вещи. Жуков танцевал в костюме коровы, поверх которого он надел розовое платье балерины с балетной пачкой. Кроме этого, он танцевал в окружении странных фриков.

Стоит отметить, что клип не оценили преданные поклонники Жукова. В комментариях оставили массу негативных комментариев, призывая певца одуматься и вернуться к своему стилю.

«Не, не, Сергей, не скатывайтесь в это болото тик-токерское. Вас любят за ваш стиль», «Серег это не дело, где душевные лиричные композиции, верни их, и будешь снова в топе», «Серега, это не серьезно, я понимаю, но давай как раньше», «Абсолютная дичь уровня тик тока, где нормальные песни руки вверх?», - пишут пользователи сети.

Как известно, сейчас Жукову 44 года. Он продолжает исполнять старые хиты, а также пишет новые песни, которые, впрочем, не становятся хитами.

Напомним, что лидер "Руки вверх" лег под нож хирургов: "Отрезали половину тела и...".

Как сообщала Politeka, солист «Руки вверх» госпитализирован в Москве: он долго скрывал болезнь.

Также Politeka писала, как сегодня выглядят и куда пропали Апина, Овсиенко, Буланова и другие любимые звезды 90-х: «Верните Губина на сцену».