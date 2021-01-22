Популярный российский певец, солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков удивил провокационными образами в новом клипе
Как передает Politeka.net, в сети появился новый клип группы, которая была безумно популярна в конце 1990-х годов. В клипе на песню «ТанецПОП» постаревший и располневший Жуков решился на смелые перевоплощения.
Сначала артист изображал примерного семьянина, после чего его якобы засосало в ТикТок, где начали твориться странные вещи. Жуков танцевал в костюме коровы, поверх которого он надел розовое платье балерины с балетной пачкой. Кроме этого, он танцевал в окружении странных фриков.
Стоит отметить, что клип не оценили преданные поклонники Жукова. В комментариях оставили массу негативных комментариев, призывая певца одуматься и вернуться к своему стилю.
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«Не, не, Сергей, не скатывайтесь в это болото тик-токерское. Вас любят за ваш стиль», «Серег это не дело, где душевные лиричные композиции, верни их, и будешь снова в топе», «Серега, это не серьезно, я понимаю, но давай как раньше», «Абсолютная дичь уровня тик тока, где нормальные песни руки вверх?», - пишут пользователи сети.
Как известно, сейчас Жукову 44 года. Он продолжает исполнять старые хиты, а также пишет новые песни, которые, впрочем, не становятся хитами.
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