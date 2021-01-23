Популярность, деньги и даже статус не защищают партнеров от развода или измены

Даже мировые знаменитости или топ модели оказывались в сложных семейных ситуациях. Представляем вашему вниманию топ-подборку о красавицах-звездах, которым изменяли избранники. Со слезами, скандалами и громкими разводами проходили расставания:

Дженнифер Энистон была счастлива в браке с Брэдом Питтом целых 5 лет, однако на съемках фильма он познакомился с Анджелиной Джоли и закрутил роман с перспективной актрисой. Дженнифер долго не могла смириться с предательством супруга.

Анне Седоковой изменял первый муж. В тот момент певица была беременной, а ее муж даже позволял себе поход в стрип-клуб. Седокова рассказывала, что тогда ей пришлось очень тяжело. Она долго не могла решиться на развод, но терпеть все выходки избранника было уже слишком.

Анджелина Джоли, ставшая разлучницей для ранее упомянутой пары также познала вкус предательства. Актёр променял законную супруг на французскую актрису Марион Котийяр. Джоли так сильно ревновала своего мужа к актрисе, что решила перебраться с детьми поближе к месту, где происходили съёмки. Однако, это не помогло.

Оксана Самойлова собиралась бросить мужа после пьянок и измен в ночных клубах. Когда она родила Джигану долгожданного сына, у мужчины начались проблемы с наркотиками. Оксана уже готова была развестись с мужем, однако артисту удалось получить прощение.

Знаменитая Моника Беллуччи долго контролировала и привлекала Венсана Касселя, они прожили вместе более двадцати лет. Однако позже Венсан решил уйти к молодой модели Тине Кунаки, которая также уже родила ему ребенка.

Телеведущая и певица Ольга Бузова недавно объявила, что рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном.

«Нас больше нет. Я свободная девушка», — отметила она в Инстаграм и подчеркнула, что хочет дать понять: ее выбор был ошибкой, все очень плохо и она хочет разобраться в себе. Также Бузлва обратилась к поклонникам с мольбой не задавать вопросов о блогере, с которым все это время встречалась.

Ани Лорак развелась со скандалом с мужем, после того как в июле 2018 года СМИ сообщили, что во время гастролей Каролины ее муж проводил время в своем караоке-клубе с киевлянкой Яной Беляевой. После этого Лорак молча подала на развод, не став терпеть измены.

Певица Таяна рассказала, что ее супруг ей изменял. Более того, теперь он живет с Ани Лорак в Москве. Егор Глебов иногда видится с сыном в Киеве. Татьяна Решетняк призналась, что не запрещает Глебу общаться с их общим сыном Даниэлем после произошедшего, но не хочет плохого влияния.

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