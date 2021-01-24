Звезда показала себя с очень красивых ракурсов

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) соблазнила красотой в бикини

Знаменитая брюнетка любит показывать свои сочные места без всяких стеснений, передает Politeka.net. Модель зарабатывает на жизнь тем, что рекламирует на себе бикини и белье.

В этот раз красотка не только похвасталась фигурой, но и поделилась впечатлением об отдыхе на мексиканском курорте.

Красотка позировала в синем мини-бикини, которое подчеркнуло ее бюст, а также из лифчика, едва ли он не вывалился.

Маленькие лоскутки ткани обтянули грудь, создавая очень пикантный образ.

Красотка также натянула бретельки трусиков, показав, как они тянутся.

"Кабо был таким невероятным, не могу дождаться, чтобы поделиться с вами удивительным, которое я обнаружила, пока была там! 🌴", - написала модель.

За три часа пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали звезде много приятных сообщений, которых достойна ее шикарная фигура.

"Ты так горяча...", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега не только любит фотографироваться в бикини, но и путешествовать.

Модель побывала во многих городах.

Также красотка рассказала, что обожает мужчин, от которых приятно пахнет. Кассандра призналась, что готова сорвать с них рубашки.

В будущем модель представляет себя женой и мамой. Брюнетка мечтает встречать мужа с работы в белье и домашней едой.

К слову, Сьенега хочет связать свою жизнь с целеустремленным мужчиной.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".