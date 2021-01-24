Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) соблазнила красотой в бикини
Знаменитая брюнетка любит показывать свои сочные места без всяких стеснений, передает Politeka.net. Модель зарабатывает на жизнь тем, что рекламирует на себе бикини и белье.
В этот раз красотка не только похвасталась фигурой, но и поделилась впечатлением об отдыхе на мексиканском курорте.
Красотка позировала в синем мини-бикини, которое подчеркнуло ее бюст, а также из лифчика, едва ли он не вывалился.
Маленькие лоскутки ткани обтянули грудь, создавая очень пикантный образ.
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Красотка также натянула бретельки трусиков, показав, как они тянутся.
"Кабо был таким невероятным, не могу дождаться, чтобы поделиться с вами удивительным, которое я обнаружила, пока была там! 🌴", - написала модель.
За три часа пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали звезде много приятных сообщений, которых достойна ее шикарная фигура.
"Ты так горяча...", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега не только любит фотографироваться в бикини, но и путешествовать.
Модель побывала во многих городах.
Также красотка рассказала, что обожает мужчин, от которых приятно пахнет. Кассандра призналась, что готова сорвать с них рубашки.
В будущем модель представляет себя женой и мамой. Брюнетка мечтает встречать мужа с работы в белье и домашней едой.
К слову, Сьенега хочет связать свою жизнь с целеустремленным мужчиной.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".