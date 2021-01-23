Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала необычный домашний образ

Известная модель прославилась более семи лет назад и теперь постоянно показывает смелые образы в социальной сети Инстаграм. Благодаря необычной внешности Анастасия с легкостью обращает внимание на себя и получает сотни комплиментов. На фан-аккаунтах делятся лучшими снимками Квитко, а также показывают ее ранние домашние селфи.

На одном из таких кадров модель решила позировать в пикантном костюме, состоящем из крошечного топа без бретелей и коротких синих шорт, более напоминающих белье из-за размера. Приняв удачную позу на диване, Квитко смогла подчеркнуть сразу и бюст, и тонкую талию перед камерами.

Фанаты не смогли пройти мимо провокационного кадра:

«Абсолютно красивый малыш; Ты такая горячая и красивая ... 😍😍; Фантастическая красивая милая. Я люблю тебя ❤️❤️; Отлично очень красиво💖 Я тебя люблю💖💖💖 так красиво; Растут, как на дрожжах; Изысканная королева, какой восторг !!! роскошный твой красивый образ, который радует мои чувства !!!!; Это потрясающе🌸; Ты красивая 😍😘; Добро пожаловать в рай, вы приглашаете?; Привет, красавица, ты супер божественна».

Многие отмечают, что фигура Анастасии очень сильно изменилась, а непропорциональные достоинства явно говорят о том, что девушка посещала хирурга и не раз. К тому же, Квитко сильно ретуширует кадры, чтобы ее кожа выглядела безупречно и роскошно.

В небесно-голубом мини-бикини девушка понежилась на солнце и показала в очередной раз достоинства, повернувшись к камере полубоком.