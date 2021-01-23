Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала необычный домашний образ
Известная модель прославилась более семи лет назад и теперь постоянно показывает смелые образы в социальной сети Инстаграм. Благодаря необычной внешности Анастасия с легкостью обращает внимание на себя и получает сотни комплиментов. На фан-аккаунтах делятся лучшими снимками Квитко, а также показывают ее ранние домашние селфи.
На одном из таких кадров модель решила позировать в пикантном костюме, состоящем из крошечного топа без бретелей и коротких синих шорт, более напоминающих белье из-за размера. Приняв удачную позу на диване, Квитко смогла подчеркнуть сразу и бюст, и тонкую талию перед камерами.
Фанаты не смогли пройти мимо провокационного кадра:
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«Абсолютно красивый малыш; Ты такая горячая и красивая ... 😍😍; Фантастическая красивая милая. Я люблю тебя ❤️❤️; Отлично очень красиво💖 Я тебя люблю💖💖💖 так красиво; Растут, как на дрожжах; Изысканная королева, какой восторг !!! роскошный твой красивый образ, который радует мои чувства !!!!; Это потрясающе🌸; Ты красивая 😍😘; Добро пожаловать в рай, вы приглашаете?; Привет, красавица, ты супер божественна».
Многие отмечают, что фигура Анастасии очень сильно изменилась, а непропорциональные достоинства явно говорят о том, что девушка посещала хирурга и не раз. К тому же, Квитко сильно ретуширует кадры, чтобы ее кожа выглядела безупречно и роскошно.
В небесно-голубом мини-бикини девушка понежилась на солнце и показала в очередной раз достоинства, повернувшись к камере полубоком.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
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