Американская певица Селена Гомес сверкнула оголенными ножками на радость фанатам

Свежее фото поп-дива разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, за жизнью 28-летней знаменитости в микроблоге наблюдают свыше 205 миллионов человек по всему миру.

Каждое новое фото набирает огромное число комментариев и лайков. Певица сотрудничает со многими мировыми брендами, которые рекламирует у себя на странице.

Последнее фото не стало исключением. Так, Селена Гомес приняла участие в рекламе кроссовок Пума. Она надела обувь на оголенные ножки и заманчиво присела в короткой черной юбке возле автомобиля.

Всего за один час снимок набрал свыше 2 миллионов отметок "мне нравится" и тысячи восторженных комментариев.

"Аааа, я люблю тебя, королева❤️❤️❤️❤️ кулинарное шоу такое смешное, ахахаха, так горжусь тобой", "Ты прекрасна", "Оуууу, посмотри на себя!"- пишут в сети.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес опубликовала селфи со съемочной площадки своего нового клипа.

На фото, сделанном в гримерке, Гомес позирует в роскошном черном платье, однако, к сожалению, в кадр попала лишь его верхняя часть. Наряд приковывает к себе внимание глубоким декольте и оригинальной вставкой из полупрозрачной сетки.

Напомним, что Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.

Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.

Также Politeka писала, что Гомес в психбольнице рассказала об отношениях с Дженнифер Энистон.