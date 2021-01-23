Американская певица Селена Гомес сверкнула оголенными ножками на радость фанатам
Свежее фото поп-дива разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Как известно, за жизнью 28-летней знаменитости в микроблоге наблюдают свыше 205 миллионов человек по всему миру.
Каждое новое фото набирает огромное число комментариев и лайков. Певица сотрудничает со многими мировыми брендами, которые рекламирует у себя на странице.
Последнее фото не стало исключением. Так, Селена Гомес приняла участие в рекламе кроссовок Пума. Она надела обувь на оголенные ножки и заманчиво присела в короткой черной юбке возле автомобиля.
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Всего за один час снимок набрал свыше 2 миллионов отметок "мне нравится" и тысячи восторженных комментариев.
"Аааа, я люблю тебя, королева❤️❤️❤️❤️ кулинарное шоу такое смешное, ахахаха, так горжусь тобой", "Ты прекрасна", "Оуууу, посмотри на себя!"- пишут в сети.
Ранее сообщалось, что Селена Гомес опубликовала селфи со съемочной площадки своего нового клипа.
На фото, сделанном в гримерке, Гомес позирует в роскошном черном платье, однако, к сожалению, в кадр попала лишь его верхняя часть. Наряд приковывает к себе внимание глубоким декольте и оригинальной вставкой из полупрозрачной сетки.
Напомним, что Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.
Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.
Также Politeka писала, что Гомес в психбольнице рассказала об отношениях с Дженнифер Энистон.