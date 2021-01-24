Британская модель Деми Роуз, которую в СМИ называют "британской копией Кардашьян", удивила соблазнительным образом
Как передает Politeka.net, новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
15-ти миллионная армию поклонников Деми с нетерпением ждет новых постов от своей любимицы, поскольку фигуристая знаменитость обожает сниматься в пикантных фотосессиях, выбирая для них соблазнительные наряды.
В этот раз 25-летняя Деми снова покорила сердца поклонников очередной горячей фотографией в купальнике.
Девушка предстала на фото в слитном купальнике бикини и распущенными волосами.
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Обтягивающий наряд идеально подчеркнул формы и изгибы модели.
Судя по геолокации, для фотосессии Деми выбрала Ибицу.
Жаркий кадр вызвал восторг в подписчиков Роуз. Более 200 тысяч лайков и сотни комментариев тому подтверждение.
"Очень красивая", "Вкуснятина", "Абсолютная красота", "Идеальная женщина", "Красота, так горячо", - писали под постом модели.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.