Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала необъятные формы в новой кофте

Анастасия привыкла ко вниманию и комплиментов поклонников в социальной сети Инстаграм. Так как девушка гордится своими пышными формами, она не скрывает их и при любом удобном случае спешит продемонстрировать фигуру в провокативных нарядах.

В этот раз в необычной кофте ярко-розового цвета с вырезом на бюсте ассиметричного кроя и в черных велосипедках Квитко отдохнула у бассейна. Девушка при этом, как и всегда, сделала акцент на грудь шестого размера, а лицо отвернула чуть в сторону от камеры.

Необычно-тонкая талия в сочетании с пышными бедрами в обтягивающей одежде не оставили фанатов равнодушными, многие зачастую отмечают не пропорциональность фигуры Квитко, хотя сама девушка отрицает, что делала пластику.

«Очень очень круто; как много богатства; Как надувные шарики;Кожа черная не годится, хватит загорать; Боже мой, какая большая у вас фигура; Какая ты красивая, ты хочешь быть моим другом; Ты певица? Актриса? Модель?; Очень приятно слышать; нельзя быть такой дерзкой; испеклась как картошка, сильно; ваши формы сводят с ума, идеальная модель».

Как видно, на фан-аккаунтах делятся лучшими снимками Квитко, а также показывают ее ранние домашние селфи.

На одном из таких кадров модель решила позировать в пикантном костюме, состоящем из крошечного топа без бретелей и коротких синих шорт, более напоминающих белье из-за размера. Приняв удачную позу на диване, Квитко смогла подчеркнуть сразу и бюст, и тонкую талию перед камерами. Фанаты не смогли пройти мимо провокационного фото.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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