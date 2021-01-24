Какие новшества хотят ввести и нужно ли отменять перенос рабочих дней вообще

Так, в Раде зарегистрирован законопроект №4597, которым предлагается внести изменения в статью 67 Кодекса законов о труде Украины и запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных этим кодексом, передает 24 канал.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что перенос рабочих дней (особенно его чрезмерное количество) плохо влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире.

Также уточняется, что перенос рабочих дней приводит к тому, что украинцы порой работают 6 дней подряд, что является нарушением норм касательно минимального отдыха работников. С другой стороны, отдых длиной в 4 дня, снижает трудовую мотивацию.

По словам эксперта рынка труда Татьяны Пашкиной, если такой перенос отменят, то это не означает, что украинцы будут следовать новым правилам. Есть большая вероятность, чо работники все равно будут брать отгулы, больничные и тому подобное, чтобы "отгулять" четыре дня, как и прежде.

"Если мы говорим о профессиональном выгорании, то не факт, что люди, которые будут работать больше, будут и производить больше. Опять же, если будет обида на то, что забрали выходной, то о какой производительности идет речь", - отметила эксперт.

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