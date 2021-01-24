Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, поделилась кадрами, на которых позировала без макияжа

Несколько лет назад вызывающие кадры без цензуры на странице в социальной сети Инстаграм стали причиной блокировки профиля модели. Тем не менее, девушка не стала долго расстраиваться и создала новую, быстро вернув всех своих фанатов и даже умножила их количество. Теперь Омович может похвастаться целой армией фанатов.

Чтобы поддерживать свою привлекательность и популярность, Алена старается делиться кадрами в сети как можно чаще. Сейчас звезда улетела на отдых в Египет, поэтому решила рассказать в разделе Стори о своем уходе в жаркий период и как избегает пересушивания кожи.

Как известно, Алена частый гость в салонах красоты и постоянно пользуется различными косметическими средствами, чтобы выглядеть моложе. В этот же раз девушка удивила кадрами без фотошопа и макияжа, показав свои недостатки и пожаловавшись на пятна на лице.

В Египте, впрочем, модель не скучает. И хотя она не показывает своего мужа, желая скрывать свою личную жизнь от внимания поклонников, однако можно все же заметить, что Омович хорошо проводит время.

Модель любит посещать солярий особенно часто зимой, поэтому даже на зимних фото ее кожа всегда загоревшая и довольно смуглая. В этот раз на фото в Инстаграм Омович показала образ из одного прозрачного белья черного цвета с тонкими веревочками. Не обошлось и без шуток.

«Идеальный наряд для -18 градусов мороза😂👌🏻❄️», - шутливо подметила девушка под фото.

Фанаты отреагировали по-своему:

«Ты такая красивая принцесса; А что не разделась!??? Уж разделась бы. Инстаграмм все выдержит; Рот всё? Не закрывается ?; Да вот так хорошо, но хоть рот прикройте; Идеально, если оставаться дома 🤪; So great post !! 😍; Скоро за качеством я обращусь к тебе дорогая; Как много пышного и так мало одежды; Вы очень красивая; ну с такой одеждой можно и не одеваться уже».

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