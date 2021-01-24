Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, поделилась личным видео и показала, как изменилось ее лицо

После того, как Эмили поделилась постом с серией пикантных фото с пляжа, звезды завалили комментариями по поводу ее внешности. Все дело в том, что даже на восьмом месяце беременности Ратаковски не прячет свою фигуру и с гордостью ее демонстрирует, однако не это привлекло внимание сети.

Один из коротких роликов из Стори Эмили показал, как сильно изменились ее губы. Многие поклонники заметили, что у Эмили заметно увеличились губы и выглядят они так, словно их сильно увеличили. Недоброжелатели же и вовсе посчитали, что за такие перемены ей стоит быть благодарной инъекциям.

В Стори Ратаковски даже пришлось дать личный комментарий, ведь негатива в ее адрес оказалось действительно много.

«Я никогда не колола губы, хотя и не осуждаю людей, которые делают это — они отлично выглядят. Однако во время беременности уколы запрещен. Объем крови у женщины увеличивается на 50%, поэтому во время беременности у женщин могут немного опухнуть лицо и губы», — сообщила модель, поделившись кадрами с образом в красном платье на одно плечо.

Как можно заметить на пикантных фото, во время беременности изменилась не только фигура Эмили. Будущая мама также изменилась в лице. На снимках Эмили продемонстрировала не только это, но еще и всю себя.

Поклонники отметили, что Ратаковски в последнее время очень радостная, к кому же она станет мамой уже весной.

«Губы натуральные? Какие большие... Всего наилучшего для вашего дня и беременности 👍👍; У тебя самое потрясающее сияние беременности ✨ прям новое лицо✨; Так красиво; La совершенство 😍; Красивые❤️😍; Как всегда шикарно ✨🖤; Безупречный ✨; Этот живот; Поздравляю малышка; Чистейшая красота ❤️; ох как припухла вся; Какие большие ягодицы».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини