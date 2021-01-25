В конце января будет два важных астрологических события, которые скажутся на поведении и мотивах людей
В частности, эта неделя будет временем промедления, поиска истины, которая часто может быть скрыта в противоречиях. К выходным все планы могут неожиданно измениться.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская астролог Марина Скади, а также назвала самые опасные и удачные дни в конце января.
В течение 25 января не стоит начинать новые дела. Многие люди будут потворствовать своим слабостям, недостаткам. В то же время у творческих личностей будет усиливаться воображение, повысится психическая чувствительность.
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В течение 26 января могут обостриться эмоциональная чувствительность и интуиция. Возможны успешные сделки с недвижимым имуществом, но соглашения могут приниматься необдуманно.
В течение 27 января этого дня лучше воздержаться от существенных трат. Они могут оказаться попросту ненужными. Это наилучший день для того, чтобы отказаться от устаревших, бесперспективных деловых отношений и тенденций.
День 28 января можно использовать для осознания своего внутреннего мира и нахождения своего места под Солнцем, решения материальных вопросов, у многих появятся благоприятные шансы и возможности.
День 29 января – не лучшее время для финансовых дел, так как возможны неожиданные повороты, которые приведут к убыткам из-за поспешных действий. Не садитесь за руль, будьте внимательны в качестве пешехода.
31 января – хороший день для налаживания семейных отношений. Прошлые обиды могут исчезнуть без следа, если осознанно подойти к устранению затянувшихся конфликтов и неприятностей. День благоприятен для переезда, перемены места жительства.
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