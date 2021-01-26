Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) эффектно вышла из бассейна
Соблазнительная звезда надела черно-белый купальник, который прекрасно подчеркнул ее формы, передает Politeka.net.
Красотка с ранних лет занимается рекламой бикини и белья, поэтому стала настоящей профессионалкой в модельном бизнесе.
На новом видео Сьенега была в купальнике с глубоким декольте и вырезом в районе упругого живота. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Грудь едва ли не выпрыгивала из большого выреза, соблазняя своей эффектностью.
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Мокрая ткань купальника обтянула тело выделив тонкую талию. А благодаря крою купального наряда оголились упругие ягодицы.
Кассандра кокетливо виляла бедрами, выходя из бассейна с голубой водой. Волосы модели были мокрыми, а она убрала их за ушки.
Модель поглядывала в камеру, поднимаясь по лестнице. Губы знаменитости были приоткрыты.
"Мир - моя взлетно-посадочная полоса! Ваша походка соответствует вашему разговору? 🌎", - написала модель.
Кадры собрали много приятных слов, которых достойна фигура звезды. Поклонники не уставали делать комплименты.
"Афродита", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега в будущем представляет, что выйдет замуж за амбициозного бизнесмена.
Модель призналась, что хочет быть любящей женой и матерью. Своего мужа звезда хотела бы встречать в белье и домашней едой.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".