Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) эффектно вышла из бассейна

Соблазнительная звезда надела черно-белый купальник, который прекрасно подчеркнул ее формы, передает Politeka.net.

Красотка с ранних лет занимается рекламой бикини и белья, поэтому стала настоящей профессионалкой в модельном бизнесе.

На новом видео Сьенега была в купальнике с глубоким декольте и вырезом в районе упругого живота. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Грудь едва ли не выпрыгивала из большого выреза, соблазняя своей эффектностью.

Мокрая ткань купальника обтянула тело выделив тонкую талию. А благодаря крою купального наряда оголились упругие ягодицы.

Кассандра кокетливо виляла бедрами, выходя из бассейна с голубой водой. Волосы модели были мокрыми, а она убрала их за ушки.

Модель поглядывала в камеру, поднимаясь по лестнице. Губы знаменитости были приоткрыты.

"Мир - моя взлетно-посадочная полоса! Ваша походка соответствует вашему разговору? 🌎", - написала модель.

Кадры собрали много приятных слов, которых достойна фигура звезды. Поклонники не уставали делать комплименты.

"Афродита", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега в будущем представляет, что выйдет замуж за амбициозного бизнесмена.

Модель призналась, что хочет быть любящей женой и матерью. Своего мужа звезда хотела бы встречать в белье и домашней едой.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".