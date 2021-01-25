87-летняя бабушка восхитила украинцев своей заботой о бойцах ВСУ
Мария Фельдман, жительница Сумской области, создала в своей квартире настоящее военное ателье, пишет "Суспільне Око" на странице в Facebook.
Украинская пенсионерка сшила для военных на фронте более 10 тысяч пар теплых рукавиц.
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Она начала работать на швейной фабрике с 14-летнего возраста, и трудилась там почти 40 лет. После выхода на пенсию решила помочь нашим защитникам на передовой, чем может. И так начала шить для бойцов теплые рукавицы.
Причем, несмотря на свой почтенный возраст, не одну-две пары в сутки, а целыми сотнями. Как только партия готова, несет ее в батальон и сразу берет новый заказ.
В конце 2020 года количество изготовленных ею утепленных рукавиц для воинов уже превысило 10 тысяч пар. Она действительно человек с большой буквы.
Украинцы в комментариях восхищаются Марией и горячо благодарят за то, что она делает для украинских бойцов: "Земной поклон неутомимой пчелке Марии!!! Доброго здоровья и Божьей милости!", "Спасибо вам за патриотизм и на примере вашей жизни пусть учатся молодые поколения как из ничего можно помочь украинским воинам", "Пусть добро вернется сторицей!".
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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