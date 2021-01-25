Популярная инста-дива Деми Роуз впечатлила роскошной фигурой в купальнике, записав новое видео

Как сообщает Politeka.net, пышнотелая красотка, которая в свое время прославилась как «британская Кардашьян», поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

Так, Деми решила в очередной раз порадовать фанатов кадрами, на которых без капли стыда демонстрировала свою впечатляющую фигуру. На видео красотка сидит в комнате, снимая на телефон свое отражение в зеркале.

Ради жарких кадров Роуз примерила весьма откровенный купальник-бикини. Наряд состоял из крошечных треугольников ткани на тонких завязках, которые едва прикрывали самые интимные части тела красотки. Змеиный принт придал образу модели нотку опасности.

На видео Деми кокетливо сидит, скрестив ножки, и демонстрируя свою фигуру в максимально выгодном ракурсе.

Поклонники модели пришли в восторг от таких кадров.

«Абсолютно восхитительная», «Ты выглядишь по-настоящему красиво», «Вау, у тебя лучшее тело на планете», «У тебя фигура королевы», «Замечательная дама», - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что на странице модели появилась фотография, на которой она позирует в джинсовой куртке оверсайз. При этом под ней у Деми ничего нет - ни футболки, ни лифчика.

Также на Деми можно увидеть коротенькие серые шортики, которые прекрасно подчеркивают выразительную линию талии и аппетитные бедра девушки.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.