Доктор Евгений Комаровский рассказал, как восстановится после коронавируса
Как передает Politeka.net, видео с рекомендациями педиатр опубликовал на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца
Как преодолеть так называемый "посковидный" синдром, по словам врача, на данный момент неизвестно.
"Оказалось, что за то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения. Не только со стороны легких, но со стороны практически всех других внутренних органов. И сколько нужно времени, чтобы все это восстановилось... На этот вопрос ответа пока нет", - отметил врач.
По его словам, болезнь поражает не только не только органы дыхания, он поражает сосуды и нервную систему.
Доктор отметил, что одной из главных проблем переболевших вирусом является психологическое состояние.
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"Расстройства после тяжелого COVID-19 бывают у 2/3 больных, а у 20% из них возникают суицидальные мысли. В таких случаях необходима консультация специалистов", - поделился медик.
Комаровский подчеркнул, что нужно следить за параметрами воздуха в помещении, где находится человек, поскольку нужно восстанавливать дыхательные органы. Тем, кто испытывает проблемы с дыханием врач советует больше находиться на свежем воздухе.
Для восстановления нервной системы, нужны физические нагрузки.
Напомним, что доктор Евгений Комаровский раскрыл всю правду о ПЦР-тестах и КТ для проверки коронавируса.
Как сообщала Politeka, Евгений Комаровский высказал свое мнение касательно окружения Владимира Зеленского.
Также Politeka писала, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в Украине.