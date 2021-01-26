Доктор Евгений Комаровский рассказал, как восстановится после коронавируса



Как передает Politeka.net, видео с рекомендациями педиатр опубликовал на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца



Как преодолеть так называемый "посковидный" синдром, по словам врача, на данный момент неизвестно.

"Оказалось, что за то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения. Не только со стороны легких, но со стороны практически всех других внутренних органов. И сколько нужно времени, чтобы все это восстановилось... На этот вопрос ответа пока нет", - отметил врач.

По его словам, болезнь поражает не только не только органы дыхания, он поражает сосуды и нервную систему.

Доктор отметил, что одной из главных проблем переболевших вирусом является психологическое состояние.

"Расстройства после тяжелого COVID-19 бывают у 2/3 больных, а у 20% из них возникают суицидальные мысли. В таких случаях необходима консультация специалистов", - поделился медик.

Комаровский подчеркнул, что нужно следить за параметрами воздуха в помещении, где находится человек, поскольку нужно восстанавливать дыхательные органы. Тем, кто испытывает проблемы с дыханием врач советует больше находиться на свежем воздухе.

Для восстановления нервной системы, нужны физические нагрузки.

Напомним, что доктор Евгений Комаровский раскрыл всю правду о ПЦР-тестах и КТ для проверки коронавируса.

Как сообщала Politeka, Евгений Комаровский высказал свое мнение касательно окружения Владимира Зеленского.

Также Politeka писала, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в Украине.