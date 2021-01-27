Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, похвастлаась на отдыхе идеальной фигурой

Анастасия является гордой обладательницей пышного бюста, поэтому всегда во время рекламных съемок демонстрирует формы с самого выгодного ракурса. Квитко занимается рекламой модного белья более семи лет, поэтому привыкла к подобного рода фотосессиям. На критику также девушка не реагирует, выставляя все более открытые кадры.

На фан-аккаунтах в свою очередь фанаты публикуют снимки знаменитости, которыми она сама либо не делилась, либо публиковала их только в Сторисах, лишая возможности оставить комментарии. Как видно на одном из таких снимков, Квитко действительно есть что показать.

В небесно-голубом бикини с белой сеточкой, надетой как платье, Анастасия повернулась к камере боком и отвернула голову от объектива, делая акцент на фигуре. Огромных размеров бедра и бюст в сочетании с тонкой талией сразу привлекли внимание к себе:

«Упс ... это персик с кремом. Какая красавица эта девушка; Да довольно мило; Вы очень красивы и привлекательны❤; Эти волосы красивые; Вау выглядит так хорошо; Кто твой модельер?; 😍😍 как поживаешь; Любите свое полное тело; Красивое платье для плавания😘; невозможно оторваться, удивительная; сколько добра в сеточке; стала больше».

Так как девушка гордится своими пышными формами, она не скрывает их и при любом удобном случае спешит продемонстрировать фигуру в провокативных нарядах. Недавно в необычной кофте ярко-розового цвета с вырезом на бюсте ассиметричного кроя и в черных велосипедках Квитко отдохнула у бассейна.

Необычно-тонкая талия в сочетании с пышными бедрами в обтягивающей одежде не оставили фанатов равнодушными, многие зачастую отмечают не пропорциональность фигуры Квитко, хотя сама девушка отрицает, что делала пластику.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов