Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, поделилась личными кадрами

Алена отправилась несколько дней тому назад в отпуск в Египет, откуда старается делиться кадрами в сети как можно чаще. Изначально модель показала себя без макияжа и пожаловалась на сухость кожи из-за душного климата. После этого модель решила поделиться пикантными фото в телесного цвета белье.

Алена соблазнительно позировала в новом комплекте, не оставив без внимания акцент на теле. Чтобы привлечь образом, Омович, немного потянула за белье, делая вид, что его снимает. Впрочем, не только на это могли смотреть фанаты.

Как известно, чтобы получить всеобщее внимание, модель неоднократно обращалась к услугам косметолога и пластического хирурга. Сделав бюст, ягодицы и увеличив губы, а также изменив форму носа, Алена заявила, что почувствовала себя уверенно и теперь не хочет скромничать.

Одним из «козырей» звезды также является ее удивительно стройная фигура. Поклонники считают, что на пластике форм хирургические вмешательства не ограничились. В Сети ходят слухи, что девушка сделала липомоделирофание талии, ведь она выглядит совершенно неестественно.

До этого девушка предстала перед поклонниками в леопардовом мини-бикини. Благодаря крошечному размеру, скрыть ни бюст, ни ягодицы Алене не удалось. Вместо этого девушка склонилась перед камерой и показала себя во всей красе.

Шестой размер бюста не оставил фанатов в стороне, впрочем, не обошлось и без комментариев недоброжелателей. Некоторые не одобряют любовь девушки к пластике.

«Прекрасна 💋; Как живительный сок, идеальный напиток ,освежает; Огонь🔥; 😻Горячая😍❤️; Такая чертовски красивая красотка; Такая сияющая красота❤️😍; Замечательная как всегда 🔥; Красивейшая, а цвет купальника мне сейчас прям очень 💚; Ну ты исполняешь!; Красивое фото; Где бокалы для шампанского; *опа в другую сторону перекосилась силикон потек».

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