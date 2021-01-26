Учеников могут вернуть на дистанционное обучение при нескольких условиях

В случае превышения показателей по гриппу, ОРВИ или коронавирусу - учебное заведение будут закрывать. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей Facebook-странице.

Также Ляшко призвал не пренебрегать соблюдением санитарных норм в учебных заведениях.

Он отметил, что важно часто мыть руки, ношение маски в общественных местах и соблюдении физического дистанцирования за пределами класса.

Главный санитарный врач напомнил, что учебное заведение может быть закрыто для посещения, если на самоизоляции находиться более 50% учащихся или персонала.

Также школы могут закрыть, если будет много больных сезонными простудами или гриппом. В то же время, по состоянию на 26 января превышение показателя нет, он на 31,45% меньше эпидемического порога.

Это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных 100 000 населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Напомним, школьников младших классов собираются вернуть за парты, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей.

Также Politeka писала, что в Харькове начали переводить школьников на дистанционку, срочное заявление.