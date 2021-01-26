Голливудская актриса Анджелина Джоли, бывшая жена Брэда Питта, впечатлила поклонников откровенным нарядом и татуированным телом

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц появилось фото, сделанное на одном из светских мероприятий компании "Netflix". Анджелина Джоли появилась на нем в сером платье с огромным вырезом на спине и волнующей зоной декольте, звезда также сделала себе стильную укладку волос с желтым бантиком сзади. Образ дополнили серебристые серьги, ожерелье, и яркий макияж с темно-красной помадой. Брэд Питт наверняка уже кусает локти после того, как упустил красотку.

На опубликованном снимке актриса повернулась спиной к камере и продемонстрировала свои татуировки. Известно, что на лопатках Анджелина набила символы будисстский оберег дракона и тигра - по поверьям, он защищает от негативной энергии и несчастья. На плече у Джоли можно заметить тату поменьше: стилизованная рамка, внутри которой записаны координаты мест, где родились дети знаменитости. Всего же на теле артистки около двух десятков различных татуировок.

Стоит отметить, что в более молодые году у Джоли была слегкаа пухлая фигура из-за выдающихся формам, это прекрасно видно на архивных фото. Так на одном из снимков, появившихся в Сети, юная Анджелина наклонилась, продемонстрировав внушительный бюст в фиолетовом платье с очень глубоким декольте.

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