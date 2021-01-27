Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым будет благоволить удача до конца января

По словам специалиста, белая полоса начнется у четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Дева

Несмотря на удачное начало недели, Глоба не рекомендует делать Девам поспешных решений работе и бизнесе. Лишняя трата энергии и сил вам ни к чему - лучше попросите помощи у коллег. Глоба уверяет, что счастливое время наступит у вас на любовном фронте. До конца января астролог советует заниматься общими делами со второй половинкой. Это время станет благоприятным для романтики свиданий и знакомств.

Весы



Рожденных под этим знаком Зодиака ждет большой успех в работе и бизнесе. Удача не обойдет стороной и влюбленных представителей этого знака Зодиака. Глоба рекомендует уделять внимание близким людям, помогая им преодолеть препятствия.

Козерог



Еще одними счастливчиками на любовном фронте станут Козероги. Как утверждает астролог, одинокие представители этого созвездия получать уникальный шанс, чтобы обзавестись второй половинкой. Кроме того, многим друзьям или родственника может понадобиться помощь Козерогов. На работе Глоба советует не гнаться за прибылью, иначе можно оставить на этом пути все свое здоровье.

Водолей



Для одиноких представителей этого знака Зодиака начинается очень удачное время в любви. Тем, кто в отношениях, тоже будет следовать большой успех. Глоба советует уделять больше времени второй половинке. А вот с работой немного не повезет: небольшие трудности ожидают Водолеев 29 числа в сфере работы.

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