28 января 2021 года наступит первое полнолуние, во время которого людям важно знать о том, что им нельзя делать



По мнению астрологов, в этот день нужно будет обратить внимание на эмоциональную стабильность, воспользоваться шансом выйти из зависимых отношений. Новые дела уже не стоит начинать. Также во время полнолуний не редким явлением бывают драки.

Об этом написала в Facebook украинская астролог Марина Скади.

По словам эксперта, первое полнолуние 2021 года будет творческим, возникнет желание оказаться в центре внимания. Появившуюся энергию можно использовать для осознания своего внутреннего мира и поисков места под Солнцем.

Влияние Венеры, Плутона и Юпитера в соединении с Солнцем помогут решить материальных вопросов, у многих появятся благоприятные шансы и возможности.

Тем временем астролог Оксана Мураховская в Facebook считает, что уже с 28 января не стоит начинать никаких новых дел, рассчитанных на длительную перспективу. Все из-за того, что свое влияние начнет оказывать приближение ретроградного Меркурия.

Это очень динамичное время, которое показывает насколько люди готовы двигаться вперед, насколько выстроенные ранее планы реалистичны и стоит ли вносить в них какие-то корректировки.

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