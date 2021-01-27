Правительство настаивает на прозрачности, чтобы вопрос с перерасчетом пенсий перестал быть элементом политических манипуляций
Как передает Politeka.net, со ссылкой на сайт Кабмина, в среду, 27 января во время очередного заседания правительства был поддержан проект закона, которым предлагается внести изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства.
В частности, с 2022 года предусматривается установление ежегодной индексации пенсий не позднее 1 марта.
«Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались», - заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
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Отметим, в этом году сумма повышения будет рассчитываться по такой формуле: 50% показателя инфляции 2020 года + 50% роста средней зарплаты за минувший год.
Напомним, в 2020-м году индексация пенсий проводилась с 1 мая после нескольких переносов даты.
Так, около 8 млн пенсионеров получили повышенные выплаты - в среднем они выросли на 260 грн.
Однако для части пенсионеров сумма повышения не дотянула даже до 100 грн — в таком случае Кабмин установил доплату до этой суммы, которую учитывают и при дальнейших перерасчетах пенсии.
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