Правительство настаивает на прозрачности, чтобы вопрос с перерасчетом пенсий перестал быть элементом политических манипуляций

Как передает Politeka.net, со ссылкой на сайт Кабмина, в среду, 27 января во время очередного заседания правительства был поддержан проект закона, которым предлагается внести изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства.

В частности, с 2022 года предусматривается установление ежегодной индексации пенсий не позднее 1 марта.

«Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались», - заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Отметим, в этом году сумма повышения будет рассчитываться по такой формуле: 50% показателя инфляции 2020 года + 50% роста средней зарплаты за минувший год.

Напомним, в 2020-м году индексация пенсий проводилась с 1 мая после нескольких переносов даты.

Так, около 8 млн пенсионеров получили повышенные выплаты - в среднем они выросли на 260 грн.

Однако для части пенсионеров сумма повышения не дотянула даже до 100 грн — в таком случае Кабмин установил доплату до этой суммы, которую учитывают и при дальнейших перерасчетах пенсии.

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