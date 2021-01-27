В сети появились забавные видео с маленькой девочкой, которая учит детей украинскому языку

В частности, во Львове 4-летняя Кристина Малин дает языковые советы в популярной соцсети Instagram. Она учит, как правильно, а не на суржике разговаривать на украинском языке.

Об этом говорится в сюжете ТСН, (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Скажіть бабусі, дідусеві, мамі і татові, що це називається не вилка, а виделка", — говорит девочка в своем видео.

Девочка очень рано начала говорить и замечать, что дома она слышит одно, а на улице или в саду несколько иное. "Ей было около 2,5 лет. Она меня спрашивает: "Почему мы говорим привіт, а нам отвечают привет". Такого начало собираться", — рассказывает мама девочки Леся Дуда.

Мастер-классами в соцсети Кристина с мамой не ограничились, в будущем они хотят пропагандировать правильную речь для более широкой аудитории. Если удастся собрать первоначальную сумму, то уже летом появится большой проект.

Чутье у ребенка развилось прежде всего благодаря книгам, уверены родители. Они ей много читают, а дочь может слушать часами.

"Если пять взрослых вокруг скажут "вилка", то ребенок понимает: взрослый это авторитет. Поэтому наша программа еще призвана для того, чтобы выработать у ребенка языковую устойчивость", - рассказала мама девочки.



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