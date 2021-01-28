Средняя зарплата украинцев выросла, несмотря на карантин из-за китайского вируса
Как стало известно Politeka.net, в декабре 2020 года штатные сотрудники в среднем получили номинальную зарплату на 15,6% больше, чем в конце 2019 года. Такие данные Государственная служба статистики обнародовала на официальном сайте.
Средняя номинальная зарплата в декабре 2020 составила 14 179 гривен, это на 1 915 гривен больше, чем годом ранее, и в 2,8 раза выше "минималки" (на тот момент она была пять тысяч гривен). При этом реальная заработная плата по сравнению с 2019 с учетом инфляции увеличилась более, чем на 10%.
По подсчетам Госстата, самую высокую зарплату в декабре получили в Киеве (почти 22 тысячи гривен), а самую маленькую - в Черниговской области (10 921 гривну). Наибольший прирост (+25,6%) заметили в Ивано-Франковской области, немного отстала от нее Луганская (+25,2%). Отмечается, что в последний месяц доходы украинцев обычно выше из-за новогодних премий, это касается в первую очередь бюджетников.
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Наиболее высокоплачиваемой оказалась финансовая и стразовая деятельность, где сотрудникам начисляют до 22 843 гривен, а меньше всего платят в сфере Временного размещения и организации питания - 6 838 гривен (снизилась на 6,1%), а вот заработная плата в сфере здравоохранения выросла на 50,9%.
Кабмин прогнозирует 2021 году рост средней зарплаты до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.
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Как сообщала Politeka, зарплаты на карантине взметнутся вверх, кого коснется решение Кабмина.
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