В Николаеве пьяный водитель на скорости сбил полицейскую и пытался сбежать

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины и показали фото в места происшествия.

Согласно сообщению, около 20:00 на улице Крылова в Николаеве патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения.

Когда у нарушителя проверяли документы, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости наехал на полицейскую и повредил авто, которое остановили патрульные.

При этом водитель пытался сбежать с места происшествия. На требования правоохранителей остановиться он не реагировал и создавал аварийные ситуации.

Патрульные догнали и задержали водителя в нескольких кварталах от места ДТП. Во время задержания он сопротивлялся и вел себя неадекватно. Мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения.

Решается вопрос о задержании водителя на основании ст. 208 УПК Украины и помещения в изолятор временного содержания.

Пострадавшую патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.