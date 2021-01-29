В Николаеве пьяный водитель на скорости сбил полицейскую и пытался сбежать
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины и показали фото в места происшествия.
Согласно сообщению, около 20:00 на улице Крылова в Николаеве патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения.
Когда у нарушителя проверяли документы, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости наехал на полицейскую и повредил авто, которое остановили патрульные.
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При этом водитель пытался сбежать с места происшествия. На требования правоохранителей остановиться он не реагировал и создавал аварийные ситуации.
Патрульные догнали и задержали водителя в нескольких кварталах от места ДТП. Во время задержания он сопротивлялся и вел себя неадекватно. Мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения.
Решается вопрос о задержании водителя на основании ст. 208 УПК Украины и помещения в изолятор временного содержания.
Пострадавшую патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти. Врачи оказывают ей необходимую помощь.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.