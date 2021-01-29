Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показывает фигуру на отдыхе в соблазнительных бикини

Популярная модель привыкла оказываться в центре внимания. Ее стройная фигура, любовь к пластическим операциям и увлечение филлерами стали темами главных обсуждений едва ли не под каждым постом Алены в Инстаграм. Сейчас девушка отдыхает в Египте и активно демонстрирует фигуру в самых непристойных купальниках.

Как правило, Омович надевает купальники-полосочки, что не скроют ее бюст шестого размера. На фан-аккаунте показали, как меняется фигура модели в зависимости от выбранного бикини.

Светло-бежевый купальник с силиконовыми лямками подчеркнул форма Алены, которая сделала акцент на загорелой фигуре в целом и ее новом кокетливом образе – звезда не наносила яркий макияж и предпочла оставить волосы распущенными.

«Ты такая красивая и привлекательная девушка ♀️❤; Твое тело полный кремний 👎 какой-то твёрдый силикон; кажется грудь высечена из камня, неестественно все; Где можно купить эту вещь?; Шары воздушные) 😂; Совершенно потрясающе 🔥😘; Омг 😱 ты настоящий человек вообще?; Кукла силиконовая😂; Твоя красота завораживает 🔥; Сколько здесь пластики? 🤔».

Как известно, чтобы получить всеобщее внимание, модель неоднократно обращалась к услугам косметолога и пластического хирурга. Сделав бюст, ягодицы и увеличив губы, а также изменив форму носа, Алена заявила, что почувствовала себя уверенно и теперь не хочет скромничать.

Одним из «козырей» звезды также является ее удивительно стройная фигура. Поклонники считают, что на пластике форм хирургические вмешательства не ограничились. В Сети ходят слухи, что девушка сделала липомоделирофание талии, ведь она выглядит совершенно неестественно.

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