Водитель забрал жизнь молодой женщины на которую наехал на полной скорости

В частности, недалеко от АЗС в поселке Березна Черниговской области 40-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель Виваро" наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

В результате столкновения 32-летняя беременная женщина погибла на месте аварии. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи, пострадавшая отказалась от госпитализации.

После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся, вышел из автомобиля и сбежал. Полиция нашла водителя микроавтобуса и задержала его.

Следователь расследует производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.