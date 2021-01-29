Голливудская актриса Анджелина Джоли в подростковом возрасте была весьма дерсткой моделью

Сейчас Анджелина Джоли является матерью шестерых детей, послом доброй воли ООН и всемирно известной актрисой. Однако так было не всегда и в подростковом возрасте, в самом начале карьеры звезда была настоящей бунтаркой. Поклонники решили вспомнить прошлое звезды и поделились серией фото.

Снимки двадцатилетней давности немало удивили сеть. Кадры были сделаны американским фотографом Марселем Индиком, который смог показать 19-летнюю Джоли в пикантном виде. Н фото артистка позировала без лифчика, спустив платье и прикрыв достоинства руками.

«Никогда не забуду, как она позировала и двигалась перед камерой. Я знал, что она особенная. Ее язык тела и выражение лица всегда в гармонии. Она была бесстрашной и зажигательной. Благодаря такому характеру создались эти удивительные и легендарные изображения» - рассказывал ранее в интервью фотограф.

К слову, с такой стрижкой Джоли привлекла к себе довольно много внимания, а ее образ в фильме «Хакеры» стал настоящей легендой.

Недавно также поклонники обсудили внешность Анджелины, которой восхищала звезда в подростковом возрасте. Артистка не только выглядела очень ухоженно и нежно, но еще и умудрялась покорить фигурой. Ранее звезда часто снималась в фотосессиях, во время которых примеряла лишь купальники или намеренно показывала бюст.

На одном из снимков, как видно, счастливая и молодая Джоли с мокрыми волосами и в пудровом бикини восхищала свежестью и красотой.

«Удивительное чудо; Джоли бэби милая картинка; Выглядит очень, очень красиво и великолепно, люблю тебя; Честно говоря ... это самая блестящая картина, которую видели в жизни ... 👍; Так жарко; Semper linda💕; Muito linda🌷; Очень хорошо, как конфетка; девушка сияет ярче звезды; как можно оторваться от такой красавицы», - написали поклонники.

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