Голливудская актриса Анджелина Джоли на пляже всегда привлекала внимание к себе

Анджелина Джоли крайне редко появляется на пляже, однако все ее появления быстро становились известными, благодаря фотографиям в сети. Как можно было понять, в бикини Джоли никогда не появляется на пляже. Как известно, все из-за того, что она очень бережет кожу от ультрафиолета, панически боясь рака (ведь именно от этой болезни скончалась ее мама Маршелин).

Однако, как видно на архивном фото, которым поделились фанаты в Инстаграм, звезда выглядела ранее также хорошо, как и во время культовых фильмов, в которых принимала участие.

Поддерживая молодость и красоту, Анджелина внимательно следит за своим питанием, чтобы кожа была такой же ухоженной, как и на снимке. В частности, звезда добавляет в еду имбирь и чеснок, которые, по ее мнению, оказывают хорошее влияние на тонус кожи.

А чтобы ее фигура была всегда стройной и не провоцировала слухи об анорексии, звезда постоянно консультируется с врачом и следует графику питания.

Отметим, как видно, на фан-аккаунтах любят делиться лучшими кадрами Джоли с разными образами. Одним из таких стал снимок с актрисой, позирующей в серой кофте и совсем не скрывающей достоинства фигуры под одеждой: открытое декольте, стройные ноги и аккуратная прическа покорили фанатов.

В стиле актрисы много монохромных образов, которые отличаются простотой, минимализмом и отсутствием излишнего декора и украшений и этот был не исключением:

«Что ты делаешь, женщина-мечта?; где только бог создал ее, кое-чего не хватает; по-прежнему великолепна;Я скучаю по тебе так сильно😢 не хватает ваших ролей😢; Ты мое сердцебиение; Очень хорошо!!!; Как же она прекрасна😍😘👍; Красивая женщина; Просто элегантно!; Конечно же жарко !!; Великолепный момент ❤».

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