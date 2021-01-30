Названа особая категория украинцев, которая может рассчитывать на максимальную пенсию

Как известно, максимальная пенсия в Украине составляет 17600 гривен, но есть и такие люди, которые могут получать от 68 тысяч, пишет Обозреватель.

На сегодняшний день самые высокие зарплаты получают судьи, а некоторые из них могут рассчитывать на выплаты в размере свыше 100 тысяч гривен.

Такие люди выходят на заслуженный отдых по особым правилам. Другие же украинцы, согласно законодательства, не могут получать больше 10 прожиточных минимумов не могут.

При расчете выплаты учитывают среднюю зарплату по стране в размере около 10 тыс. грн, соотношение собственной зарплаты к средней, стаж и коэффициент его оценки, который составляет 1%.

То есть, чтобы получить максимальную пенсию, необходимо:

на протяжении 35 лет платить взносы с белой зарплаты;

получать белую зарплату в размере 54 тыс. грн.

Если вы получаете среднюю зарплату, то при выходе на заслуженный отдых можно рассчитывать на пенсию в 3500 гривен. А те украинцы, которым начисляют минимальную зарплату, будут получать всего 1769 гривен.

Ранее мы рассказывали, кто из пенсионеров получит надбавку в 800 гривен.

Как известно, на 2021 году запланирована индексация выплат и предусмотрены доплаты для некоторых категорий пенсионеров.

Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля 2021 года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к ежемесячной выплате.

А дополнительные 800 гривен после того, как Рада утвердила законопроект, получат одинокие пенсионеры.

Напомним, Пенсии от 10 тысяч гривен, министр раскрыла, кто из украинцев может претендовать

Как сообщала Politeka, Масштабная индексация пенсий, кто получит надбавки в 800 гривен

Также Politeka писала, что Украинцы смогут получать по две пенсии, озвучены суммы