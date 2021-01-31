Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, поделилась новым фото из отдыха в Египте

Алена привыкла к критике в сети, поэтому делится разными образами у себя на странице в Инстаграм без лишнего смущения. Так как девушку часто обсуждают из-за пластики и неестественно стройной фигуры, она игнорирует любые вопросы по этому поводу. Сейчас Омович отправилась в Египет, откуда делится различными кадрами.

В этот раз Омович блеснула фигурой в черном платье из сеточки и такого же цвета белье без лямок. Лаконичный, но пикантный образ сразу подчеркнул бюст шестого размера и ягодицы модели, в которые она поставила импланты. Лицо при этом Алена скрыла специальной повязкой, которой пользуются в Турции и Египте женщины, скрывая себя от посторонних глаз.

Девушка же придала себе таким образом интриги и загадочности, несмотря на наряд в целом:

«Седьмое чудо света : пирамиды и мумия 🤣; Oh my!!!!; Образ👍!💥 красота😻; Шедевральное фото.🤘 очень приличное.👍; Красотка 🖤; Атмосферно😍; Вам очень идёт этот образ 😍; Прикольный наряд😍; Шамаханская царица; Красотка как всегда😍 Абажать ❤️; Вы очень хорошо смотритесь на фоне пирамид!😍; Мумия зачет».

Мы также писали, что как правило, Омович надевает купальники-полосочки, что не скроют ее бюст шестого размера. На фан-аккаунте показали, как меняется фигура модели в зависимости от выбранного бикини.

Светло-бежевый купальник с силиконовыми лямками подчеркнул форма Алены, которая сделала акцент на загорелой фигуре в целом и ее новом кокетливом образе – звезда не наносила яркий макияж и предпочла оставить волосы распущенными.

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