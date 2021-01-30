Алена Омович, которую давно прозвали украинской Кардашьян, решила впечатлить новым образом

Как сообщает Politeka.net, Алена Омович является киевской фотомоделью, которая получила известность благодаря своим выдающимся формам. Модель перекроила практически каждый сантиметр своего тела. Девушка увеличила губы и грудь изменила разрез своих глаз, а также форму носа.

На своей странице в Instagram она часто показывает яркие кадры, где предстает в смелых нарядах.

Так, Омович опубликовала новое яркое фото, на котором демонстрирует спортивную фигуру. Тонкую талию "украинская Кардашьян" подчеркнула облегающим серебристым топом с притягательно открытой спиной. Создается такое впечатление, что ткань вот-вот соскользнет с ее пышной груди.

Свой образ Алена Омович дополнила классическими голубыми джинсовыми шортами с завышенной посадкой. Волосы, как обычно, выпрямлены и аккуратно уложены. Макияж – с акцентом на глаза – относительно спокойный. При этом она позирует на фоне океана, а в небе светит луна.

Подписчики Омович не могли не отметить, что на опубликованном снимке как нельзя лучше выделяется пышный бюст модели. Некоторым снимок не понравился, о чем они сразу же написали.

"Что-то какая-то скучная стала, фотки ни о чем", "как будто тряпочку повесила😂🤣🔥", "египетская сила!", "Как на это смотреть", "Потрясающе, так красиво","О, это очень хорошо, волшебный момент", "Малышка, ну что с тобой случилось? Такая была яркая", "Это вы делаете луну волшебной 🌹".

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