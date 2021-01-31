Сын актера Олега Табакова поразил заявлением о своей смерти

Неожиданное признание молодой артист сделал в эфире одного из российских телеканалов.

По словам 25-летнего Павла, он точно знает причину своей смерти.

"Я знаю, как умру. Знаю, что меня собьет машина. Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина", - заявил парень.

Актер утверждает, что в этом нет ничего страшного, поскольку готов принять свою судьбу такой, какая она есть.

Кроме того, сын Олега Табакова признался, что он мстительный человек. Павел до сих пор не забыл, как его обидела бывшая возлюбленная.

"Я про ту историю не забыл. У меня даже есть план мести. Может быть когда-нибудь приведу его в действие", - заявил 25-летний Павел.

Напомним, отец Павла, Олег Табаков, ушел их жизни в марте 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 82-х лет.







Отметим, что на профессиональной сцене Павел дебютировал в 12 лет в роли Винсента в спектакле МХТ им. Чехова «Лунное чудовище». Сейчас актер театра и кино довольно востребованный в России.

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