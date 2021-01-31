Сын актера Олега Табакова поразил заявлением о своей смерти
Неожиданное признание молодой артист сделал в эфире одного из российских телеканалов.
По словам 25-летнего Павла, он точно знает причину своей смерти.
"Я знаю, как умру. Знаю, что меня собьет машина. Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина", - заявил парень.
Актер утверждает, что в этом нет ничего страшного, поскольку готов принять свою судьбу такой, какая она есть.
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Кроме того, сын Олега Табакова признался, что он мстительный человек. Павел до сих пор не забыл, как его обидела бывшая возлюбленная.
"Я про ту историю не забыл. У меня даже есть план мести. Может быть когда-нибудь приведу его в действие", - заявил 25-летний Павел.
Напомним, отец Павла, Олег Табаков, ушел их жизни в марте 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 82-х лет.
Отметим, что на профессиональной сцене Павел дебютировал в 12 лет в роли Винсента в спектакле МХТ им. Чехова «Лунное чудовище». Сейчас актер театра и кино довольно востребованный в России.
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