Финалистка конкурса красоты «Мисс Казахстан-2019» Гульнур Нуртаза устроилась работать посудомойщицей из-за тяжелдой судьбы
Об этом сообщает издание Nur.kz в своем Instagram-аккаунте.
Сообщается, что девушка уже полгода трудится на кухне одного из кафе в городе Кызылорда. В сети появилось видео, где Гульнур трудится на кухне: чистит чеснок и моет посуду. Закадровый голос говорит, что это и есть та самая «Мисс Кызылорда-2017». Гульнур не отрицает, что это именно она.
Со ссылкой на знакомых Гульнур издание пишет, что 19-летняя девушка осталась без родителей: два года назад умер ее отец, а два месяца она потеряла мать. Теперь она обеспечивает себя самостоятельно.
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При этом отмечается, что яркая внешность Гульнур пока только мешает ей в жизни, в частности в трудоустройстве. Женщины не берут красотку на работу из ревности, а мужчины предлагают интим.
В Сети активно комментирую историю Мисс Казахстана. Многие пишут слова поддержки и желают, чтобы ее жизнь устроилась лучше. В то же время нашлись и те, кто считает, что эта история появилась в СМИ ради пиара.
«Исчезающий вид казахской девушки! Умница!», «Заклевали бедную девушку наши красавицы, вот она женская солидарность», «Желаю Гульнур милости Всевышнего и облегчения ее жизни, пусть Аллах поможет ей стать счастливой и обрести свою семью в нужное время», «Молодец 💪 Лучше гордость чем, несчастные деньги через унижение», «Она большая молодец👏 Достоинство превыше всего», «Зато у неё совесть чиста и показывает своим примером как правильно её родители воспитали», - пишут в комментариях.
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