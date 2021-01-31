Певица Анна Семенович рассказала, что для нее значит быть счастливой
Как передает Politeka.net, пост артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
По словам певицы, прежде всего нужно легче относиться к жизни и заниматься любимым делом.
"Готовы смеяться в лицо обидчикам и ценить? Ценить жизнь и просыпаясь каждый день, поворачиваться лицом к любимому человеку, говорить о любви и улыбаться ? Готовы шептать слова благодарности новому дню. Ценить снег, солнце и даже пробки в дождливый день? Ценить мужа ( или жену), своих детей и друзей. А вы готовы любить себя и прощать, не копаясь в прошлом? Готовы видеть красоту и любовь ? Посмотрите, посмотрите как вы счастливы и никогда не забывайте ценить", - поделилась певица.
Поклонники восхитились не только такими словами любимицы, но ее образом. На опубликованном снимке Анна продемонстрировала шикарное декольте.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."
Внезапно ушел из жизни музыкант культовой группы, его творчеством восхищались миллионы: "Оплакиваем потерю..."
Фитнес-модель Ана Чери потрясла упругими ягодицами в тесных лосинах: "Хищница"
Какой Мишина была до "Холостячки" и встречи с Эллертом, всплыли неожиданные фото: "Деньги творят чудеса"
"Ну такая красивая.... Нету слов", "Аня очень красивая, прекрасная, интересная и умница", "
"Очень похожи на Заворотнюк", "Привет Ань! Ты прям как то изменилась внешне!)", - писали в комментариях под постом.
Напомним, что пышнотелая Семенович вызвала фурор семейным снимком
А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Семенович в кожаном берете покорила женским шармом
Также Politeka писала, что Анна Семенович показала, как "трещат" пуговицы под натиском ее шестого размера