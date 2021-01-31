Певица Анна Семенович рассказала, что для нее значит быть счастливой

Как передает Politeka.net, пост артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

По словам певицы, прежде всего нужно легче относиться к жизни и заниматься любимым делом.

"Готовы смеяться в лицо обидчикам и ценить? Ценить жизнь и просыпаясь каждый день, поворачиваться лицом к любимому человеку, говорить о любви и улыбаться ? Готовы шептать слова благодарности новому дню. Ценить снег, солнце и даже пробки в дождливый день? Ценить мужа ( или жену), своих детей и друзей. А вы готовы любить себя и прощать, не копаясь в прошлом? Готовы видеть красоту и любовь ? Посмотрите, посмотрите как вы счастливы и никогда не забывайте ценить", - поделилась певица.



Поклонники восхитились не только такими словами любимицы, но ее образом. На опубликованном снимке Анна продемонстрировала шикарное декольте.

"Ну такая красивая.... Нету слов", "Аня очень красивая, прекрасная, интересная и умница", "

"Очень похожи на Заворотнюк", "Привет Ань! Ты прям как то изменилась внешне!)", - писали в комментариях под постом.

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