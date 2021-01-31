Светская львица Пэрис Хилтон уже вовсю готовится ко Дню святого Валентина

В предвкушении самого романтического праздника, который отмечают 14 февраля, знаменитость выложила яркий кадр на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Наследница гостиничной империи эффектно присела на стуле в черных трусах и колготах сеточке. На ней был надет яркий атласный боди и туфли на высоких каблуках. Модель подняла ножку, обхватив ягодицы. В такой страстной позе она застыла, пристально вглядываясь в кадр.

Знаменитость при помощи эффектов создала романтическую картинку в виде множества сердец.

«Отсчет дней до #ValentinesDay! 😍 Кто твой Валентин? 💘», - спросила у своих поклонников Пэрис.

Фанаты принялись обсуждать светскую львицу, одаривая ее комплиментами.

"Вау, такая красивая женщина, наша Мэрилин Монро из 2000-х, 2010-х и 2020-х годов, ты одна из моих любимых знаменитостей", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон в 2000 году подписала контракт с модельным агентством Дональда Трампа «Т Менеджмент» после чего она стала расти как модель.

Позже красотка сменила еще несколько модельных агентств, и в результате появилась на обложках разных глянцевых изданий, а также бывала в самых рейтинговых программах и телевизионных шоу. Звезда также снималась в фильмах: «Девять жизней», «Модная мамочка», «Дом восковых фигур», «Блондинка в шоколаде» и других.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».