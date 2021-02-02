Ретроградный Меркурий, который длится до 21 февраля, станет особенно тяжелым для трех знаков Зодиака

Астрологи заметили, что ретроградный Меркурий оказывает сильное воздействие на разные процессы в жизни человечества. И особенно – на социальную сферу и коммуникацию людей.

О том, чего ждать от ретроградного Меркурия, для OBOZREVATEL рассказал один из самых сильных ясновидящих страны и постоянный эксперт программы "Следствие ведут экстрасенсы" на телеканале СТБ, Хаял Алекперов.

Так, в период ретроградного Меркурия успехов в обучении добиться намного сложнее. Многие представители зодиакальных знаков становятся более рассеянными, тяжело усваивают новую информацию.

В плане личных и семейных отношений период ретро-Меркурия достаточно конфликтный. Люди могут вступать в конфликты даже если у них одинаковые взгляды на одни и те же вещи.

Особенно стоит быть осторожными Козерогам. Взвешенные и рациональные представители этого знака в период ретроградного Меркурия могут сами себя неприятно удивить спонтанными и необдуманными решениями по отношению к деньгам.

Также "опасным" этот период может стать для Весов. Так как ретроградный-Меркурий может довести присущие представителям знака внутренние сомнения и нерешительность до пика.

В Девах это астрономическое явление может пробудить чрезмерную инициативность, заставив взвалить на себя слишком много дел и забот.

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