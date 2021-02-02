Школьницы были госпитализированы с признаками острого отравления

Так, в Вольнянске в Запорожской области в школе №3 несколько учениц 9-го класса забрали в больницу. В два часа дня, девочек вынесли из учебного учреждения на носилках.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

скорая, врачи,

Они оказались ученицами одного класса. Пострадавшие рассказали, что отравились пирожками. Они их якобы купили в супермаркете, который находится напротив школы. В свою очередь, свидетели утверждают, что от школьниц сильно пахло алкоголем. Кроме того, у девятиклассниц была нарушена координация движений.

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В больнице у девочек взяли анализ крови и у трех из них в крови обнаружили 1 промилле алкоголя в крови.

Двум девочкам, которых также отвезли в больницу стало плохо из-за того, что они увидели, как тошнит их одноклассниц. У этих школьниц алкоголя в крови не обнаружили.

коронавирус, больница, скорая помощь

К правоохранителям обратились медики районной больницы, которые рассказали, что из местной школы к ним доставили двух девушек с предварительным диагнозом "алкогольное отравление".

Сотрудники ювенальной превенции составили протоколы в отношении родителей девушек по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, в Запорожье провели в последний путь погибшего на Донбассе бойца ВСУ.

Как сообщала Politeka, в Запорожье водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб.

Также сообщалось, что в Запорожье пенсионера ограбили, а потом еще и избили в автобусе.