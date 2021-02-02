Школьницы были госпитализированы с признаками острого отравления
Так, в Вольнянске в Запорожской области в школе №3 несколько учениц 9-го класса забрали в больницу. В два часа дня, девочек вынесли из учебного учреждения на носилках.
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Они оказались ученицами одного класса. Пострадавшие рассказали, что отравились пирожками. Они их якобы купили в супермаркете, который находится напротив школы. В свою очередь, свидетели утверждают, что от школьниц сильно пахло алкоголем. Кроме того, у девятиклассниц была нарушена координация движений.
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В больнице у девочек взяли анализ крови и у трех из них в крови обнаружили 1 промилле алкоголя в крови.
Двум девочкам, которых также отвезли в больницу стало плохо из-за того, что они увидели, как тошнит их одноклассниц. У этих школьниц алкоголя в крови не обнаружили.
К правоохранителям обратились медики районной больницы, которые рассказали, что из местной школы к ним доставили двух девушек с предварительным диагнозом "алкогольное отравление".
Сотрудники ювенальной превенции составили протоколы в отношении родителей девушек по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
Напомним, в Запорожье провели в последний путь погибшего на Донбассе бойца ВСУ.
Как сообщала Politeka, в Запорожье водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб.
Также сообщалось, что в Запорожье пенсионера ограбили, а потом еще и избили в автобусе.