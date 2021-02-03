Курсы доллара и евро в Украине продолжают приятно удивлять
Свежий курс валют на сегодня, 3 февраля, был опубликован на официальном портале Национального банка.
Так, государственный регулятор укрепил курс гривны по отношению к доллару на одну копейку. Курс доллара 3 февраля будет на уровне 28,05 грн/$.
Более того, гривна была укреплена Национальным банком по отношению к европейской валюте сразу на 11 копеек - до 33,79 гривен.
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На межбанковскомкурс доллара в продаже вырос на 2 копейки до 28,05 грн/$, курс в покупке до 28,03 грн/$. Курс евро в продаже рухнул сразу на 16 копеек до 33,73 гривен за евро.
Таким образом, курс валют от Национального банка на сегодня, 3 февраля, выглядит так:-
- 100$ - 2805,89 гривен (-0,0014 грн).
- 100 евро – 3379,13 гривен (-0,1126 грн).
Ранее мы рассказывали, что гривна в первом квартале 2021 года будет укрепляться. Это стало возможным благодаря отношениям Украины с МВФ.
Если правительство сможет договориться с кредиторами о следующем транше, национальная валюта получит еще одно подкрепление.
Отмечается, что в ближайшее время украинцы смогут увидеть курс по 26-27 гривен за доллар, но бежать в обменники и массово сдавать доллары пока не стоит.
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