Экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский ошарашил фанатов печальной новостью

Об этом певец рассказал в личном микроблоге в Facebook.

По словам Александра Положинского, у него в семье большое горе - ушел из жизни отец музыканта Евгений.

Как рассказал экс-фронтмен группы "Тартак", его отец Евгений ушел из жизни еще 1 февраля.

"Мы хорошо посидели втроем — мама, папа и я. Немного поели, выпили по бокалу шампанского, пообщались. Около двух, убрав со стола, собирались спать. Когда в полночь я загадывал свои несколько традиционных желаний, первым из них было то, которому уже через 3 часа сужденобыло не сбыться, — чтобы родители были живыми и здоровыми", - написал Александр Положинский в своем Facebook.

Музыкант также признался, что когда ложился спать в новогоднюю ночь, то ему явилось страшное видение. По сути, Александр Положинский предвидел смерть своего отца.

"Когда в новогоднюю ночь я уже лежал в постели, готовясь ко сну, я вдруг услышал в себе вовсе не новогоднюю песню и почувствовал необходимость выложить ее в Facebook. Если интересно — можете ее найти у меня на странице. Я выложил ее, когда папа еще был жив, но я не знаю, откуда она ко мне пришла. Когда я засыпал, мне привиделась могильная табличка с именем моего отца и датой смерти 01.01.2021. Я отогнал от себя это жуткое видение и заснул. А минут через 40 меня разбудил крик мамы...", - добавил экс-фронтмен "Тартака" в своем личном микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию. Свои слова поддержки под публикацией оставили такие звезды, как Виктор Павлик, звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, Мария Бурмака и другие.

"Пусть покоится с миром. Обнимаю, Саня", "Господи Боже мой. Обнимаю тебя крепко. Плачу и вспоминаю с тобой твоего папу, я с ним была знакома. Пусть царствует. Вечная память", "Держись, братец. Я все прочитал ... Очень интересно. Некоторые предложения даже дважды перечитывал. Интересная жизнь ... Пусть папа отдыхает с Богом. Ты крутой у него сын", "Крутой у тебя папа. Светлой дороги светлому человеку", "Сашенька, сочувствую твоей утрате..." , - поддержали его фанаты и звезды украинского шоу-бизнеса.

Напомним, Положинский объяснил, почему в Украине все идет наперекосяк.

Как сообщала Politeka, Положинский вступился за детей, которые страдают от войны на Донбассе.

Также Politeka писала, Положинский нашел виновных в конфликте на Донбассе.