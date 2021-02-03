Шоумен и российский телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз
Громкое признание вдовец Жанны Фриске сделал в интервью журналистам PeopleTalk.
Так, Дмитрий Шепелев откровенно признался, что его любовница Екатерина Тулупова в положении.
По словам шоумена, он очень счастлив и никакое другое событие в жизни не может сравнить с рождением наследника.
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А узнав о беременности Шепелев не мог справиться с эмоциями.
"В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее", - заявил Шепелев в интервью.
Дети Платон и Лида сперва не захотели прибавления в семье, но теперь вместе с родителями ждут появления на свет нового ребенка.
"Я бы хотел, чтобы мои дети видели родителей, которые очень любят жизнь, друг друга, свое дело и любят их. Любят так же, как умеют любить дети, – искренне, непосредственно и с восторгом", - добавил вдовец Жанны Фриске в общении с журналистами.
Ранее мы рассказывали, что отец Жанны Фриске набросился на Дмитрия Шепелева.
По его словам, Дмитрий Шепелев уже несколько лет не разрешает ему с супругой видеться с внуком Платоном.
Отец Жанны Фриске также подловил Дмитрия Шепелева на лжи, ведь ранее шоумен рассказывал, что у Платона есть две бабушки и два дедушки, а сейчас, видимо, забыл о своих же словах.
Напомним, что Переживший смерть Жанны Фриске Шепелев нашел их сыну Платону новую маму
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