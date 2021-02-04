Стало известно о смерти одного из авторов популярного юмористического шоу «Кривое зеркало», коллеги Евгения Петросяна, Вячеслава Полейко
Одним из первых об этом сообщил друг и коллега юмориста Александр Морозов.
Вячеслав Полейко скончался 3 февраля. О причинах пока не сообщается.
«Как же мы за последнее время устали от некрологов. Сегодня утром я узнал, что умер мой друг, автор «Кривого зеркала» Слава Полейко. Я не знал, что говорить, чтобы записать такое видео. Я и сейчас не знаю, что говорить. Но я должен, чтобы все вспомнили. То, что мы с Витькой Разумовским показывали в «Кривом зеркале», писал Славик. Слишком много уходит хороших. Вспомните о нем хорошим словом» , — сказал Морозов в видеообращении.
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Свои соболезнования выразли и другие коллеги Полейко.
«Царствия небесного… нет слов, нет слёз, нет сил, но… Сашенька, надо выжить и помочь выжить другим, как?-добрым словом, добрым делом, улыбкой, актёрской репризой, надо остаться в профессии не смотри НИ НА ЧТО....» — написала 52-летняя Елена Воробей.
Добавим, что Вячеслав Полейко в 1979 году он работал в Театре Задорнова, писал для него монологи. В 80-х годах Полейко начал сотрудничать с Михаилом Евдокимовым и Евгением Петросяном. С 2002 года Вячеслав стал постоянным автором «Кривого зеркала», сочиняя также репризы для «Новых русских бабок».
Отметим, что в 2020 году не стало еще одного коллеги и товарища Петросяна Анатолия Трушкина.
«Ушел из жизни Анатолий Алексеевич Трушкин. Веселый драматург, который принес людям много-много радости. И эта радость, которая сохраняется в памяти, очень не сочетается с такой бедой, когда человек уходит из жизни», — говорил тогда Петросян.
Напомним, 25 марта стало известно, что у 74-летнего Петросяна и его 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок Ваган Евгеньевич Петросян.
Напомним, врачи борются за жизнь 75-летнего Петросяна после рождения первенца: "Забрали на "скорой".
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