Стало известно о смерти одного из авторов популярного юмористического шоу «Кривое зеркало», коллеги Евгения Петросяна, Вячеслава Полейко

Одним из первых об этом сообщил друг и коллега юмориста Александр Морозов.

Вячеслав Полейко скончался 3 февраля. О причинах пока не сообщается.

«Как же мы за последнее время устали от некрологов. Сегодня утром я узнал, что умер мой друг, автор «Кривого зеркала» Слава Полейко. Я не знал, что говорить, чтобы записать такое видео. Я и сейчас не знаю, что говорить. Но я должен, чтобы все вспомнили. То, что мы с Витькой Разумовским показывали в «Кривом зеркале», писал Славик. Слишком много уходит хороших. Вспомните о нем хорошим словом» , — сказал Морозов в видеообращении.

Свои соболезнования выразли и другие коллеги Полейко.

«Царствия небесного… нет слов, нет слёз, нет сил, но… Сашенька, надо выжить и помочь выжить другим, как?-добрым словом, добрым делом, улыбкой, актёрской репризой, надо остаться в профессии не смотри НИ НА ЧТО....» — написала 52-летняя Елена Воробей.

Добавим, что Вячеслав Полейко в 1979 году он работал в Театре Задорнова, писал для него монологи. В 80-х годах Полейко начал сотрудничать с Михаилом Евдокимовым и Евгением Петросяном. С 2002 года Вячеслав стал постоянным автором «Кривого зеркала», сочиняя также репризы для «Новых русских бабок».

Отметим, что в 2020 году не стало еще одного коллеги и товарища Петросяна Анатолия Трушкина.

«Ушел из жизни Анатолий Алексеевич Трушкин. Веселый драматург, который принес людям много-много радости. И эта радость, которая сохраняется в памяти, очень не сочетается с такой бедой, когда человек уходит из жизни», — говорил тогда Петросян.

Напомним, 25 марта стало известно, что у 74-летнего Петросяна и его 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок Ваган Евгеньевич Петросян.

Напомним, врачи борются за жизнь 75-летнего Петросяна после рождения первенца: "Забрали на "скорой".

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