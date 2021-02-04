В Киеве после обращения в полицию пропал сын ветерана АТО
В частности, ветеран АТО, капеллан Николай Ярошенко сообщил, что в Киеве пропал его 23-летний сын Валерий. Парень перестал выходить на связь еще 18 января, и с этого времени даже не заходил в свои соцсети, пишет OBOZREVATEL.
Ярошенко рассказал, что сын арендовал квартиру в столице, сам же проживает в области. Когда приехал в Киев, то уже в полиции узнал, что 21 января сын подавал заявление об угрозах.
"Выловил одного лейтенанта в коридоре здания полиции и попросил его узнать для меня, что за заявление подавал Валера. Оказывается, ему накануне угрожали. Присылали sms-сообщения на телефон. Почему угрожали моему сыну, так и не известно", – сообщил ветеран АТО.
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По словам Ярошенко, его сын подрабатывал по ночам в кафе. А 16 января собирался поехать на заработки во Францию.
"Позвонил на фирму, и мне говорят, что да, действительно, Валерий Ярошенко сдавал документы на поездку во Францию на три недели. Но по каким-то причинам ему не разрешили пересечь границу. Денег у Валеры на обратную дорогу не было, и представители фирмы дали ему сумму, которой хватило на обратный билет в Киев. Это было 16 января", – сообщил отец.
Ярошенко добавил, что ему удалось узнать, что по паспорту сына кто-то 21 января пересек пешком украинско-польскую границу, но именно в этот день Валерий писал заявление в полиции об угрозах, которые поступает в его адрес.
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